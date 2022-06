Konkursverfahren gegen FC Wacker eröffnet, GmbH vor Schließung

Innsbruck – Am Freitag wurde am Landesgericht Innsbruck – nach dem Einlangen einer fehlenden Unterschrift von Geschäftsführer Kevin Radi – offiziell das Konkursverfahren gegen die FC Wacker Innsbruck GmbH eröffnet. Das teilte der Kreditschutzverband von 1870 in einer Aussendung mit. Betroffen sei die Profi-Abteilung des Vereins. Gläubigerforderungen könnten bis zum 13. Juli (gerichtliche Anmeldefrist) über den KSV angemeldet werden.