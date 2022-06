Zugunglück in Garmisch mit vier Toten: Platter bietet Unterstützung an

Der Regionalzug sei gegen Mittag Richtung München unterwegs gewesen. Es sei nicht ausgeschlossen, dass zu Ferienbeginn viele Schüler in der Bahn waren. Der Zug sei vermutlich entgleist, so ein Sprecher der Bundespolizei – warum, war zunächst unklar.

Die Bergung der Fahrgäste Polizeiangaben zufolge war am späten Nachmittag abgeschlossen. „So weit wir das überblicken können, sind alle Menschen aus dem Zug geborgen", sagte ein Polizeisprecher. Die Rettungskräfte würden die Waggons des entgleisten Zuges aber sicher noch einmal in Ruhe durchsuchen. „In so einem Bereich zu arbeiten, ist nicht ungefährlich", sagte der Sprecher.

Demnach wurden bei dem Zugunglück am Freitagmittag etwa 30 Menschen verletzt, 15 davon schwer. An diesen Angaben könne sich im Laufe des Abends aber noch etwas ändern, wenn Meldungen aus den Krankenhäusern zum Zustand der Patienten eingingen.

Der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, Stefan Sonntag, sagte, es seien Anrufe von Bürgern eingegangen, dass ein Zug entgleist sei. Erste Leichtverletzte seien geborgen. Sie würden in einem nahe gelegenen Gebäude gesammelt. Auch Angehörige seien schon an Ort und Stelle.

Wegen des Rettungseinsatzes nach dem Zugunglück blieben die Bahnstrecke zwischen Garmisch-Partenkirchen und München sowie die parallel verlaufende Bundesstraße 2 gesperrt. Auf den Straßen in der Region kam es zu langen Staus. Die Sperrungen der Gleise und der Bundesstraße könnten „möglicherweise bis ins Wochenende" dauern, sagte der Polizeisprecher am Freitagnachmittag.

Tiefe Bestürzung herrscht auch in Tirol über den Unfall im bayerischen Burgrain nahe der Tiroler Grenze. „Wir sind mit den Gedanken bei den Angehörigen der Todesopfer und bei den Verletzten“, so Tirols Landeshauptmann Günther Platter. Er dankte in einer Aussendung allen Einsatzkräften: „Es ringt mir großen Respekt ab, wie gut auch die grenzüberschreitende Rettungskette funktioniert hat.“ Neben den bayerischen Einsatzkräften standen auch mehrere Hubschrauber und Rettungskräfte aus Tirol vor Ort im Einsatz. Weitere Einsatzkäfte waren zunächst in Alarmbereitschaft .