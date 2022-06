Österreich setzt im Kampf gegen Schlepperei und Drogen auf Serbien

Wien – Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) will die bisherige Kooperation der serbischen und österreichischen Behörden in Zukunft noch weiter intensivieren, insbesondere im Kampf gegen Drogenhandel und Schlepperkriminalität. "Die Sicherheitslage in Serbien und am Westbalkan beeinflusst auch jene in Österreich", unterstrich Karner am Freitag bei einer Pressekonferenz mit seinem serbischen Amtskollegen Aleksandar Vulin in Wien, bei der man auch zwei Erfolgsbeispiele präsentierte.