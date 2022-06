Junge Mutter in Südafrika versteckte ihr totes Baby in Schultasche

Kapstadt – In Südafrika hat eine 16-jährige Mutter ihr zwei Wochen altes Baby getötet und in ihre Schultasche gestopft. Die Jugendliche sei in der nordöstlichen Provinz Mpumalanga festgenommen worden und habe die Tat gestanden, sagte der Polizeikommissar der Provinz, Semakaleng Manamela, am Freitag.