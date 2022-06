Zwei 18-Jährige nach Drogenkonsum in Reith ins Krankenhaus eingeliefert

Reith i. A. – Beamte und Sanitäter mussten in der Nacht auf Freitag zu einem Notfall in einer Wohnung in Reith im Alpbachtal ausrücken. Grund waren Vergiftungserscheinungen nach Drogenkonsum. Vier Männer, zwei 18-Jährige, ein 21- und ein 26-Jähriger, befanden sich in der Wohnung. Ein 18-Jähriger wurde zunächst von den Sanitätern wegen starker Beeinträchtigung durch Suchtgift behandelt und mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht.