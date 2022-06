Die Highlights im Video: Schwaz startete die Meisterfeier mit Sieg über Hohenems

Die Unterländer, die bereits vor dem Spiel als Meister feststanden, verwandelten in der vorletzten Runde der Regionalliga West gegen den VfB Hohenems einen 1:2-Rückstand noch in einen 4:2-Heimsieg. Mann des Spiels war Schwaz-Stürmer Patrick Knoflach mit einem Triplepack. Anschließend startete in der Silberstadt-Arena die große Titelparty!