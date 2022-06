Mindestens 128 Tote nach Unwettern in Brasilien: Suche eingestellt

Mehr als 9000 Menschen suchten dem Zivilschutz zufolge inzwischen Schutz in Aufnahmestellen, mehr als 100.000 kamen bei Freunden oder Familienangehörigen unter. 31 Gemeinden im Bundesstaat Pernambuco befanden sich im Notstand. Die Todesfälle wurden seit Beginn der Unwetter am Mittwoch vergangener Woche registriert.

Im Großraum Recife waren laut der Regierung von Pernambuco innerhalb von 24 Stunden teilweise über 200 Millimeter Regen gefallen. Am Freitag regnete es erneut stark. In Recife und mehreren Städten der Metropolregion wie Olinda und Jaboatão dos Guararapes wurden laut G1 Straßen überflutet. Angaben über Verletzte oder Tote gab es zunächst nicht.

In Brasilien gab es in den vergangenen Monaten in verschiedenen Bundesstaaten zahlreiche Tote durch Erdrutsche und Überschwemmungen. Ende Februar waren in Petrópolis in der Bergregion von Rio de Janeiro mehr als 200 Menschen ums Leben gekommen. (APA/dpa)