Baum hielt Auto nach Zehn-Meter-Absturz in Nauders auf

Nauders – Ein 73-jähriger Autofahrer kam am Freitagnachmittag in Nauders von der Straße ab. Der Schweizer war mit dem Auto auf der B 185 von Martinsbruck in Richtung Nauders unterwegs. Zwischen zwei Kehren kam das Fahrzeug auf der regennassen Straße ins Schleudern und geriet über den Fahrbahnrand hinaus. Das Auto stürzte in weiterer Folge zehn Meter ab, bis es an einem Baum hängenblieb.