Vier Verletzte bei Kollisionen in Schwaz und Heiterwang

In Heiterwang stießen am Freitagnachmittag zwei Autos zusammen. Drei Personen wurden bei dem Unfall verletzt.

Heiterwang, Schwaz – Zusammenstöße im Straßenverkehr forderten am Freitagnachmittag mehrere Verletze auf den Tiroler Straßen. In Heiterwang wollte gegen 16 Uhr eine 25-jährige Deutsche mit dem Auto bei der Ausfahrt Heiterwang Süd auf die B 179 auffahren. Dabei übersah sie einen von links kommenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 25-Jährige, ihre gleichaltrige Beifahrerin und der Fahrzeuglenker des anderen Autos, ein 56-jähriger Deutscher, verletzt wurden. Alle drei mussten ins Bezirkskrankenhaus Reutte gebracht werden.

Etwas später gegen 17 Uhr kam es in Heiterwang zu einer Kollision. Ein türkischer Staatsbürger fuhr mit dem Auto im Ortsgebiet von Schwaz in Richtung Unterland. Als der 38-Jährige links abbiegen wollte, krachte er mit einem entgegenkommenden Leichtmotorrad zusammen. Der 41-jährige Motorradfahrer musste von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus nach Schwaz eingeliefert werden. Der Autofahrer blieb unverletzt. (TT.com)