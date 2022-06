Dänemark bezwang in Paris Frankreich, Niederlande gewannen bei Belgien 4:1

Paris - Dänemark hat die Siegesserie von Frankreich im ersten Auftritt der Nations League beendet. Der Fußball-Weltmeister musste sich gegen Österreichs nächsten Gegner am Freitagabend im Stade de France mit 1:2 (0:0) geschlagen geben. Karim Benzema schoss zwar in der 51. Minute die französische Führung heraus, der eingewechselte Andreas Cornelius sorgte mit einem Doppelpack in der 68. und 88. Minute aber für die Wende. Frankreich hatte zuletzt sieben Siege in Serie geholt.

Dänemark gastiert nun am Montag (20.45 Uhr) im Ernst-Happel-Stadion. Frankreich ist in Kroatien im Einsatz. Die "Bleus" sind dann am 10. Juni in Wien Gegner des ÖFB-Team. Die Niederlande deklassierten Belgien im Nachbarschaftsduell auswärts mit 4:1. Das niederländische Sturmduo Steven Bergwijn (40.) und Memphis Depay (51., 65.) schoss drei Treffer, auch Denzel Dumfries (61.) schrieb an. Michy Batshuayi gelang in der Nachspielzeit noch Resultatskosmetik. Bei den Belgiern pausierte der geschonte Torhüter Thibaut Courtois von CL-Sieger Real Madrid. Stürmer Romelu Lukaku musste früh verletzt ausgewechselt werden.