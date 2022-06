Crazybike-Malwettbewerb: Kappler gewinnt mit Legobike

Kappl – Ein Fahrrad aus Legosteinen, das auch noch fährt? An seine beiden liebsten Hobbys hat Robin Ekres von der Volksschule Kappl gedacht, als er beim Crazybike-Malwettbewerb des Klimabündnis und des Landes sein ganz persönliches Fantasierad entworfen hat: radln und Lego bauen.

Jährlich werden die Tiroler Schüler aufgefordert, ihre verrücktesten Ideen zu Papier zu bringen. 1999 Zeichnungen aus 92 Schulen sind heuer eingegangen. Mit seinem Legobike hat der Paznauner die Jury vom Hocker gehauen. Er wurde nicht nur Landessieger, sein Bike wurde auch noch von Profis des WIFI fahrtauglich nachgebaut. „Die Bauklötze sind so angebracht, dass sie abnehmbar sind. Die Basis ist ein BMX-Rad, das bei guter Pflege bis ins Erwachsenenalter verwendet werden kann“, erklärt Bildungsmanager Patrick Geir.

Mit dem Bewerb soll den Kindern das Thema „umweltfreundliche Mobilität auf spielerische Art und Weise“ vermittelt werden. Außerdem will man sie für das Fahrrad als nachhaltiges und schickes Verkehrsmittel begeistern“, sagten LHStv. Ingrid Felipe und Bildungslandesrätin Beate Palfrader. Mit seinem Rad will Robin jetzt immer zum Fußballplatz und in die Lochau fahren – außerdem kann er schon einige Tricks. (TT, mr)