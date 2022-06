400 Kilo schwere Stahlplatte trennte 39-Jährigem in Schwaz Finger ab

Schwaz – Eine betrunkene Aktion während einer so genannten "Deckenfeier" kostete am Freitagabend einen 39-jährigen Mann aus Bosnien Herzegowina den linken Zeigefinger. Der alkoholisierte Mann hatte gegen 20.30 Uhr versucht, auf einer Baustelle in Schwaz eine rund 400 Kilo schwere Stahlplatte, die auf zwei Kanthölzern lag, vom Boden aufzuheben.