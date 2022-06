Bildhauer Dominikus Trenkwalder: Genie vor Vergessen bewahren

Der Seitenaltar in der Stadtpfarrkirche Landeck stammt von Dominikus Trenkwalder. © Bruno Habicher

Landeck/Angedaier, Innsbruck – Bis heute kennen viele seine Kunstwerke – ohne zu wissen, wer sie eigentlich geschaffen hat, oder benutzen die Straße in der Höttinger Au, die nach ihm benannt ist, ohne sich dessen bewusst zu sein. Werke von Dominikus Trenkwalder stehen in der Pfarrkirche in Landeck, im Dom zu St. Jakob in Innsbruck, in der Servitenkirche und der Pfarrkirche Hötting, aber auch in der Stadtpfarrkirche St. Nikolaus in Meran.

Der gebürtige Landecker Bildhauer hat im ganzen deutschsprachigen Raum seine Spuren hinterlassen. Dafür, dass er nicht in Vergessenheit gerät, kämpft der Innsbrucker Bruno Habicher. 15 Jahre lang hat er recherchiert und die Geschichte des Oberländer Künstlers, der 1841 geboren worden ist, akribisch aufgearbeitet. Heuer jährt sich der Todestag von Trenkwalder, der am 7. Juli 1897 in Wilten gestorben ist, zum 125. Mal – Habicher hat nun eine Ausstellung konzipiert, mit der ab der kommenden Woche an das Talent erinnert wird.

Der ehemalige Verwalter der sieben städtischen Innsbrucker Friedhöfe ist im Rahmen seiner früheren Tätigkeit erstmals in den 90er-Jahren mit der Arbeit Trenkwalders in Berührung gekommen. Am Westfriedhof findet man mehrere von Trenkwalder gestaltete Grabstätten. Was folgte, war eine jahrelange Spurensuche, die mit einer umfangreichen Dokumentation endete.

Trenkwalder wurde in eine vierzehnköpfige Familie im heutigen Landecker Stadtteil Angedair hineingeboren. Schon als Kind soll er eifrig Figuren geschnitzt haben, er lernte zunächst aber das Handwerk eines Müllers. Danach wurde sein Talent entdeckt und er durfte bei Meistern in Innsbruck und München arbeiten – er erfüllte dabei das Klischee des bitterarmen Künstlers, der von Hunger geplagt wurde. 1976 ließ er sich schließlich in Wilten nieder.

Zeitlebens war der Künstler auch praktizierender Katholik. „Dominikus Trenkwalder lebte und arbeitete nicht nur für sich und seine Werke, sondern beispielhaft auch für den christlichen Glauben und die sakrale Kunst“, betont Bruno Habicher.