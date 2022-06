Brutale Schlägerei vor Lokal in Innsbruck: Zwei Männer verletzt

Innsbruck – In einer brutalen Schlägerei endete am Freitag gegen 20.40 Uhr ein Streit vor einem Lokal in Innsbruck: Dort waren sich ein 16-Jähriger und ein 28-Jähriger aus unbekannter Ursache in die Haare geraten. Plötzlich ging der Teenager auf den Älteren los und taktierte ihn mit mehreren Faustschlägen. Der 28-Jährige wurde schwer verletzt.