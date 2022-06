Graber folgt auf Strickner: Neue Führung für die Feuerwehr Hall

Hall – Mit vielen Dankesworten und Glückwünschen wurde Karl-Heinz Strickner bei der 154. Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Hall nach 16 Jahren als Kommandant verabschiedet. Strickners Nachfolge tritt dessen langjähriger Stellvertreter Hansjörg Graber an. Die Herausforderungen hätten sich in den letzten Jahren stark gewandelt, meinte Strickner in seiner Rede: Das betreffe einerseits die Anzahl der Einsätze, andererseits die Art der Notrufe. So komme es leider zu immer mehr Fehl- und Täuschungsalarmen – allein im Vorjahr waren es 85. In Summe galt es, 224 Einsätze abzuarbeiten (darunter 40 Brandeinsätze und 99 technische Einsätze), was einen Alarm per Pieps alle 39 Stunden bedeutet. Der neue Kommandant Graber wurde von Bezirks-Feuerwehrinspektor Michael Neuner zum Hauptbrandinspektor befördert. Der zukünftige Oberbrand-inspektor Florian Neuner steht Graber als neuer Stellvertreter zur Seite. (TT)