FPÖ gegen Leerstandsabgabe, Streit um Studenten-Campus

Die Kritik der FPÖ in der Wohnungspolitik zielt im Land auf die schwarz-grüne Landesregierung und auf Bürgermeister Georg Willi (Grüne) in der Stadt. In Innsbruck nicht auf die ÖVP, weil die FPÖ bekanntermaßen mit ihr zusammenarbeitet. Die Forderungen richten sich allerdings an den Bund: Für FPÖ-Chef Markus Abwerzger und Vizebürgermeister müsste das Mietrechtsgesetz geändert und eine Immobilienertragssteuer eingeführt werden. Die Leerstandsabgabe wird hingegen kategorisch abgelehnt.