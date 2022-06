Kunstraum Innsbruck: Ein Selfie mit dem in den Zoo evakuierten Eisbären

Ann Sophie Lindström hat die Stadtcowboys des „Fletcher Street Urban Riding Club“ porträtiert. © Ann Sophie Lindström

Von Edith Schlocker

Innsbruck – „Solidarität mit allen Lebewesen der Stadt“ ist bereits am Eingang in den Kunstraum auf einem langen schwarzen Spruchband zu lesen. Um unmissverständlich darauf einzustimmen, um was es in der noch von Marion von Osten (sie starb 2020) initiierten Ausstellung „Zoopolis“ geht. Nach 2021 sozusagen in Teil zwei des weltweit angelegten Forschungs- bzw. Ausstellungsprojekts „Cohabitation“, bei dem u. a. auch das institut für gestaltung.studio 2 der Innsbrucker Architekturfakultät mit dabei ist.

Mehr als 20 KünstlerInnen, Kunstkollektive bzw. ForscherInnen sind in das Projekt involviert, um in multimedialer Form darauf zu verweisen, dass die Stadt nicht nur den Menschen, sondern auch den Tieren gehört. In Bangkok etwa so lieben wie Pythons, wie ein opulent bunt collagierter Wandbehang vorführt. Farbenfroh und detailverliebt davon erzählend, wie durch den von den Menschen verursachten Müll die Stadt zum Biotop für diese Riesenschlangen werden kann.

Als selbst körperbehinderte Künstlerin solidarisiert sich die junge Amerikanerin Sunaura Taylor mit jenen Tieren, die durch ihre extreme Überzüchtung ebenfalls so etwas wie behindert sind. Um sie, geschlachtet zum Konsumprodukt geworden, in winzigen, fein in Öl gemalten Stillleben zu verewigen. Dass es angesichts des Klimawandels in absehbarer Zukunft Eisbären nur mehr im Zoo zu sehen geben wird, ließ den Schotten Finn Rabbitt Dove dort ein Video drehen. Den in die Enge getriebenen, zum perfekten Selfie-Motiv degradierten arktischen Jäger zeigend.

In manchen der Arbeiten geht es dagegen fast wissenschaftlich spröd zu, utopisch/dystopisch kommt allerdings das elektronisch aufmunitionierte Setting von Kolbeinn Hugis Video daher. Die kleinen Zeichnungen, die Urban Fauna Lab auf einem Tisch ausbreitet, zeugen wiederum von viel Empathie für streunende Katzen. Deren gehätschelte Stubentiger es scheinbar im Gegensatz zu Hunden mögen, wenn Menschen sie nachäffen, wie ein Video zeigt. Die perversen Auswüchse menschlicher Liebe zu ihren Haustieren führt eine u. a. mit Regenschirm, Bademantel und rutschfesten Schuhen für Hunde bestückte Installation vor.

Der Berliner Fotograf Daniel Poller hat den Abbruch einer städtischen Immobilie dokumentiert bzw. das Heimatlos-Werden von Hausrotschwänzen als Konsequenz. Sozusagen arbeitslos gewordene Pferde werden im „Fletcher Street Urban Riding Club“ für schwarze Jugendliche wiederum zum Medium, sich einmal als Stadtcowboys fühlen zu können.

Die Ausstellung „Zoopolis“ soll ein Manifest sein, sagt Christian Hiller im Namen des Kuratorenteams. Um Fragen zu stellen, nicht zuletzt über Emanzipation. Wobei das Tier letztlich als Metapher für nicht gelebte Gleichberechtigung in diversen Schattierungen verstanden werden soll.