VS Reith nun Naturparkschule, Scharnitz erhält Insektenhotel

Die Voraussetzungen für die Naturparkschule seien ideal, waren sich Nadine Werner, Vize-Obfrau des Naturparks Karwendel, und BM Dominik Hiltpolt einig – mit wunderbarer Natur direkt vor der Schule, die dazu einlädt, den Unterricht ins Freie zu verlagern, und lokalen Besonderheiten wie dem „Klimatop“ am Reither Moor. Österreichweit gibt es mittlerweile bereits 150 Naturpark-Schulen.

Apropos Naturpark Karwendel: In der Nähe des Naturpark-Infozentrums in Scharnitz wird derzeit ein ungewöhnliches „Hotelprojekt“ realisiert. Das mehrgeschoßige Gebäude ist allerdings nur kleiderschrankgroß – und beherbergt künftig nicht Menschen, sondern Wildbienen und andere Insekten. Neben ausreichend Nahrung, die in Scharnitz aufgrund des großen, naturnah gestalteten Areals bereits zur Verfügung stehe, bräuchten die Bienen auch Platz zum Nisten, erklärt dazu Naturpark-Geschäftsführer Hermann Sonntag.