37-Jährige attackiert: Mordversuch nach Übergriff in Lienz angeklagt

Innsbruck, Lienz – Anfang Februar erschütterte ein brutales Gewaltverbrechen in Lienz Tirol. Ein bereits amtsbekannter Lienzer hatte versucht, eine 37-Jährige zu töten, indem er auf sie einschlug, eintrat und ihr mit der spitzen und sechs Zentimeter langen Klinge eines geöffneten Klappmessers mit erheblicher Wucht insgesamt 16 Stich- und Schnittverletzungen zufügte. Die Stiche auf das Opfer waren dabei so heftig, dass die Klinge des Messers abbrach. Die in Nordtirol lebende Slowakin überstand die Attacke mit mehreren lebensgefährlichen Stich- und Schnittverletzungen.