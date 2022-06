Verschwörungstheoretiker und Holocaust-Leugner aus Unterland verurteilt

Dies, das Anbringen von Plakaten an öffentlichen Gebäuden und das Verteilen von Visitenkarten, die auf seine Webseiten verwiesen, brachten den Ideologen auch in das Visier des heimischen Verfassungsschutzes. Dieser konnte den Mann schließlich in einer Tiroler Wohnung festnehmen. Eine offizielle Meldung hatte zuletzt 2012 bestanden.

Erst Verteidigerin Eva Kathrein konnte den Mandanten zur Herausgabe der Codes bewegen. Ihr gegenüber beteuerte der Verblendete, dass er kein Neonazi sei. Vor dem Schwurgericht wollte der Unterländer selbst nicht mehr sprechen und ließ von Verteidigerin Kathrein ein Schuldeingeständnis verlesen: „Seit dem EU-Beitritt ortet er Mächte hinter einem Zentralstaat. In der Abschottung der Pandemie hat er sich zudem in der NS-Ideologie verirrt“, so die Strafverteidigerin. Das Schwurgericht beließ es darauf bei zwei Jahren Haft – 18 Monate davon bedingt. Bei Rechtskraft wird der nun Geläuterte am Dienstag entlassen. (fell)