BMW X1: Das Beste aus drei Welten

Möglich macht dies eine „fortschrittliche Fahrzeugarchitektur“, wie es BMW selbst nennt, also eine flexible Produktion im Werk Regensburg. In dieser Fabrik wird der Wagen somit vom Band laufen, in den Dimensionen gegenüber dem Vorgänger leicht gewachsen: In der Länge legt der X1 um 53 auf 4500 Millimeter zu, in der Breite um 24 auf 1845 Millimeter, in der Höhe um 44 auf 1642 Millimeter. Weitere Kennzahlen belegen die Expansion, der Radstand erhält ein Plus von 22 Millimetern, die Spurweite vorne und hinten gewinnt 31 Millimeter hinzu. Der Fünfsitzer will sich als überaus alltagstauglich erweisen, dafür gibt es einen respektabel großen Kofferraum, der im Normalfall von 540 bis 1600 Liter Volumen ausweist, im Falle der alternativ angetriebenen X1-Modelle zwischen 490 und 1495 Liter offeriert. Designmäßig fallen der besonders gestaltete Doppelnieren-Kühlergrill mit Knick im oberen Bereich, die fehlende Verbindung zu den Scheinwerfern, die sportlich gestaltete Motorhaube und die Sicke oberhalb der Seitenschweller auf. Gegenüber dem Kunden soll der X1 mit einer umfangreichen Serienausstattung punkten, die eine Zweizonen-Klimaautomatik, ein Navigationssystem und eine Rückfahrkamera enthält.