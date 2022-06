Kunststoffabfälle werden sich bis 2060 verdreifachen

Es gilt, so die OECD, den Verbrauch zu senken, die Lebensdauer von Produkten zu verlängern und das Abfallmanagement sowie die Recyclingfähigkeit der Abfälle zu verbessern. Die Studie schätzt, dass 2060 nahezu zwei Drittel der Kunststoffabfälle auf kurzlebige Produkte wie Verpackungen, Billigwaren und Textilien zurückgehen werden. „Wenn wir eine Welt ohne Verschmutzung durch Kunststoffe wollen, entsprechend den Zielsetzungen der Umweltversammlung der Vereinten Nationen, müssen wir weitaus strengere und weltweit abgestimmte Maßnahmen ergreifen“, so OECD-Generalsekretär Mathias Cormann. „Diese Studie schlägt konkrete Politikmaßnahmen vor, die während des gesamten Lebenszyklus von Kunststoffen umgesetzt werden können und Kunststoffeinträge in die Umwelt erheblich verringern oder gar vermeiden könnten.“

Der Anteil erfolgreich recycelter Kunststoffabfälle wird sich den Schätzungen zufolge von neun Prozent im Jahr 2019 auf 17 Prozent im Jahr 2060 erhöhen. Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass weiterhin 20 Prozent verbrannt werden und 50 Prozent auf Deponien landen. Der Anteil der nicht von den Abfallmanagementsystemen erfassten Kunststoffe – die stattdessen in unkontrollierten Deponien landen, in offenen Gruben verbrannt werden oder in den Boden beziehungsweise in Gewässer eingetragen werden – wird voraussichtlich von 22 Prozent auf 15 Prozent zurückgehen. Um die Umweltfolgen von Kunststoffen abzuschwächen und die Kreislaufwirtschaft in diesem Bereich zu stärken, empfiehlt die OECD die Besteuerung von Kunststoffen, Anreize zur Wiederverwendung und Reparatur von Kunststoffgegenständen oder auch Maßnahmen zur Herstellerverantwortung und etwa einer Verbesserung der Abfallmanagementinfrastruktur und höhere Abfallsammlungsquoten. (ver)