Hofübergabe in der Grazer Burg: Schützenhöfer tritt ab, Drexler folgt

Hermann Schützenhöfer kündigte am Freitag seinen Rückzug aus der Politik an.

Graz – Seinen 70. Geburtstag hatte Hermann Schützenhöfer bereits Ende Februar. Doch richtig nachgefeiert wurde erst am 7. Mai. 400 Gäste beglückwünschten den steirischen Landeshauptmann. Die Stoakogler spielten auf. Eine Amtsmüdigkeit ließ er vor einem Monat noch nicht erkennen. Obwohl schon damals klar war, wer Schützenhöfer als Nachfolger in der Grazer Burg folgen wird.

Also war die gestrige Ankündigung seines Rücktritts im besten Falle eine erwartbare Überraschung. Die mit nassen Augen angekündigte Übergabe an Christopher Drexler (51) passt in das Erwartbare.