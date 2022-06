M240i Coupé: Hochkonzentrierte Essenz der Marke BMW

Lange modellierte Haube, kurzes, knackiges Heck: Das M240i Coupé erinnert an ein Muscle Car. © Fellner

Von Reinhard Fellner

Entgeltliche Einschaltung

Innsbruck – Denkt man an den klassischen, sportlichen BMW, so kommt das 2er Coupé in zweiter Generation dem Sinnbild „Aus Freude am Fahren“ recht nahe. Dabei wollten es die Bayern aber nicht belassen und stellten mit dem M240i eine Ikone auf die 19-Zöller, die den Spagat zwischen Sportwagen und machtvoll agierendem Gran Turismo schafft. Ein Fest für die Sinne automobiler Feinspitze.

Breiter und flacher wurde die neue 2er Generation. Allein die Länge der schön modellierten Motorhaube besagt, dass man hier Platz für längs eingebaute Sechszylinder benötigt. Noch bevor BMW den 2er als reines M-Modell krönt, befeuert den M240i einer der derzeit besten Verbrenner überhaupt: Es handelt sich um den in Steyr gebauten Biturbo-Sechszylinder mit 374 PS. Grandios, furios, betörend: Nur wenige Aggregate bereiten bei voller Alltagstauglichkeit so viel Freude wie der Bayern-Dreiliter. Unter wunderschöner und wechselnder Klangkulisse treiben 374 PS und 500 Newtonmeter den M240i in 4,3 Sekunden auf 100 km/h. Auf dem Weg nach München beschleunigt dieser 2er dann in sehr, sehr kurzer Zeit weiter von 200 in Richtung 250 km/h. Unter allen Fahrsituationen erledigt die Achtgang-Sportautomatik Gangwechsel blitzschnell und perfekt.

Kraft trifft weiter auf agiles Fahrwerk mitsamt direkter Lenkung. Dies wirkt bei hohen Autobahntempi in Kurven leicht nervös, brilliert aber auf Landstraßen und auf der Passfahrt. So spielt sich der heckbetonte Allradantrieb geradezu mit dem Krafteinsatz. Wird es zu heftig, dürfen die Vorderräder per Traktion stabilisieren.