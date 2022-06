Qualitätsjournalist Engelbert Washietl mit 81 gestorben

Wien – Engelbert Washietl, Mahner für journalistische Güte und Mitbegründer der Initiative Qualität im Journalismus (IQ), ist am Freitag nach zuletzt schwerer Krankheit mit 81 Jahren gestorben. Dies teilte Washietls Tochter gegenüber der APA mit. Washietl war Chefredakteur der "Salzburger Nachrichten", stellvertretender Chefredakteur der "Presse" und des "Wirtschaftsblatts", erster Träger des "Kurt-Vorhofer-Preises" und vehementer Fürsprecher für Qualität und Ethik im Journalismus.

Bis Ende vergangenen Jahres verfasste Washietl für "Die Presse" die medienkritische Kolumne "Spiegelschrift". Vor allem die Finanzierung von Qualitätsjournalismus war Washietl ein großes Anliegen. Diese sah er in Folge der Corona-Pandemie zunehmend gefährdet. "Es gibt Anzeichen, dass der unternehmerische Überlebensdrang in Verbindung mit finanziellem Druck gar nicht mehr nach Qualität fragt, sondern woher und wodurch genug Geld herein kommt", sagte Washietl rund um seinen 80. Geburtstag. Erfreut stimmte ihn journalistischer Nachwuchs, der den Qualitätsanspruch aufrechterhält.