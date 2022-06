Stau am Pfingstsamstag: Mehrere Tiroler Transitrouten überlastet

(Symbolfoto) © Thomas Murauer

Innsbruck – Das verlängerte Pfingstwochenende sorgt wie erwartet für lange Blechkolonnen auf Österreichs Straßen. Besonders die Transitrouten in Richtung Süden sind betroffen. Bereits in Bayern gibt es seit der Früh auf der A8 Kolonnenverkehr. Betroffen ist hier vor allem das Deutsche Eck in Fahrtrichtung Tirol, aber auch in Salzburg steht der Verkehr immer wieder still.

Auf deutscher Seite herrscht am Dreieck Inntal bereits 20 Kilomter Stau, der Zeitverlust am frühen Vormittag betrug 1,5 Stunden. In weiterer Folge staute es sich auch zwischen Reischenhart und Rosenheim, was zu einem weiteren Zeitverlust von rund einer Stunde führte. Stau gab es aber auch auf der Inntalautobahn bei Innsbruck-Wilten, der sich zeitweise bis nach Völs zurückbildete. Viele Autofahrer versuchten, über Kranebitten auszuweichen, was auch hier zu längeren Wartezeiten führte.

Altbekannte Pfingstbilder gab es auch beim Grenztunnel Füssen, wo es zu Blockabfertigung kam, sowie auf der Brennerautobahn, wo der Verkehr in Richtung Süden deutlich zugenommen hat. Auch auf italienischer Seite staut es sich immer wieder.

Tiroler Fahrverbote für den Durchreiseverkehr Auch an diesem Wochenende gelten in Tirol Fahrverbote für den Durchreiseverkehr auf mehreren Landesstraßen. Betroffen sind die Bezirke Innsbruck, Reutte und Kufstein. Das Land Tirol will mit dieser Maßnahme verhindern, dass der Transitverkehr bei Staus auf den Transitstrecken durch kleinere Ortschaften ausweicht. Anrainer und Zulieferer dürfen aber weiterhin zufahren. Von den Fahrverboten betroffen sind unter anderem folgende Straßen: ⛔ Tiroler Straße (B171) ab Zirl Ost Richtung Innsbruck ⛔ Völser Straße (L11) ab der Umfahrung Völs Richtung Kematen und Innsbruck ⛔ Sellrainstraße (L13) ab Kematen ⛔ Ellbögener Straße (L38) zwischen Hall und Patsch ⛔ Unterinntalstraße (L211) ab Kirchbichl Richtung Kufstein und Mariastein ⛔ Buchberger Straße (L295) ab der B172 Richtung Niederndorf ⛔ Gemeindestraße Endach und die Zufahrt zum Krankenhaus in Kufstein ⛔ Alte Erler Straße

Auf lange Wartezeiten müssen sich Autofahrer auch vor dem Karawankentunnel (A11) in Kärnten einstellen. Heute in der Früh betrug die Reiseverzögerung bereits eine Stunde, am Vormittag könnte sich die Lage noch verschlimmern. (TT.com)