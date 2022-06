Dreijährige stürzte in Vorarlberg in Lüftungsschacht

Klaus – Beim Spielen mehrerer Kinder ist bei der Volksschule in Klaus (Bezirk Feldkirch) ein Abdeckungsgitter aus der Halterung gerutscht, wodurch ein dreijähriges Mädchen fast fünf Meter tief in einen Lüftungsschacht stürzte und verletzt wurde. Ein anderes Kind konnte sich laut Polizei noch rechtzeitig zur Seite in Sicherheit springen.