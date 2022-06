Knappe Niederlage für den TC Schwaz in Mauthausen

Wörgl – Die große Überraschung darüber, dass die Trauben gestern in der Tennis-Bundesliga für die Damen des TC Wörgl (zu) hoch hingen, hielt sich in Grenzen. Der Fokus nach der 0:7-Niederlage gegen Tabellenführer Linz (immerhin mit Spielerinnen wie Barbara Haas und Melanie Klaffner) rückte schnell auf das abschließende Auswärtsspiel am Sonntag in Wr. Neustadt. Nicht viel besser erging es in Gruppe B dem TC Kufstein, der in Ried mit 1:6 verlor. Nur knapp mit 4:5 unterlagen die Herren des TC Schwaz in Mauthausen (mit Alex Erler). Heute sind die Zweitligisten gefordert – und sowohl bei den Damen (Schwaz – IEV) als auch bei den Herren (Telfs – Kolsass) wartet ein Derby. (TT)