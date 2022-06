Unwetter in Oberösterreich: Baum fiel auf fahrendes Auto

Schiedlberg – In Teilen Oberösterreichs hat ein Unwetter in der Nacht auf Samstag zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen geführt. Rund 300 Feuerwehrleute waren bis kurz vor Mitternacht im Einsatz, am stärksten betroffen waren das Innviertel sowie der Bezirk Grieskirchen, hieß es Samstagfrüh vom Landesfeuerwehrkommando auf APA-Anfrage. In Schiedlberg (Bezirk Steyr-Land) fiel ein Baum auf ein fahrendes Auto. Die Lenkerin wurde verletzt, der Beifahrer blieb unverletzt, berichtete die Polizei.