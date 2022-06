Überlegene Swiatek gewinnt in Paris ihren zweiten French-Open-Titel

Eine Diagnose über die Schwere der Verletzung von Alexander Zverev wird es erst zu Beginn der kommenden Woche geben. "Er sieht am Montag ein paar Ärzte in Deutschland und dann wissen wir mehr", sagte Zverevs Bruder und Manager Mischa am Samstag in einem "Instagram Live" von Eurosport. "Montag ist der entscheidende Tag", sagte Mischa Zverev. Es sehe nicht so gut aus. Es bestehe aber noch die Hoffnung, dass nichts gebrochen sei, sagte der Ex-Profi.