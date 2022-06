Bruder in Angerberg niedergestochen: 36-Jähriger in Justizanstalt eingeliefert

In diesem Wohnhaus in Angerberg kam es zu dem blutigen Streit.

Angerberg – Ein Streit unter Brüdern eskalierte am Samstag in Angerberg. Die beiden Slowaken waren am frühen Nachmittag aus bisher unbekannter Ursache aneinandergeraten. Dabei stach der 36-Jährige seinem 37-jährigen Bruder mit einem Klappmesser in den Hals und fügte ihm dabei eine tiefe Stichverletzung zu.