58-Jähriger stürzte in den Stubaier Alpen in den Tod

Matrei a. Br. – Ein 58-jähriger Tiroler war am Samstagvormittag mit drei Begleitern (64, 46 und 33) unterhalb der „Waldrasterspitze“ in den Stubaier Alpen im Gemeindegebiet von Matrei am Brenner dabei, Vorbereitungsarbeiten für das kommende Sonnwendfeuer durchzuführen. Als plötzlich ein Felsstück ausbrach, stürzte er rund 50 bis 100 Meter in felsdurchsetztem Gelände ab und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. (TT)