Cordial Cup in voller Fahrt

Scouts von hochkarätigen Teams geben sich am Pfingstwochenende in den Kitzbüheler Alpen die Klinke in die Hand. „Für uns ist es das Turnier vor der Haustüre mit einem wunderbaren Teilnehmerfeld und einer super Organisation – was will man also mehr?“, weiß auch Sebastian Dremmler, Nachwuchskoordinator des FC Bayern München, der sich beim Cordial Cup gerne umsieht.