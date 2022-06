Heiße Tiroler Derbys: 4:3 für IEV, 5:4 für Telfs

Innsbruck – Was für hitzige Derbys an einem heißen Pfingstsamstag: Sowohl in der 2. Tennis-Bundesliga der Damen als auch bei den Herren lieferten sich Tirols Vereine gestern enge Partien, die knapper kaum sein könnten: Der TC Schwaz musste sich mit 3:4 daheim gegen den IEV geschlagen geben, die Telfer Männer siegten 5:4 zuhause gegen Kolsass.