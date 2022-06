Sandfestspiele am Innsbrucker Marktplatz lassen hoffen

Innsbruck – So einiges erinnert am heutigen Marktplatz an früher. „2005 habe ich auch hier gespielt“, sagt Tirols Beachvolleyball-Urgestein Tom Schroffenegger. 17 Jahre später steht er als Sportpsychologe wieder beim aktuellen MEVZA-Turnier da – als Betreuer von einem seiner einstigen Fans, Florian Schnetzer (mit Lorenz Petutschnig). Auch die Patscherin Michaela Hollaus freut sich über die Rückkehr der Beachvolleyballer ins Innsbrucker Zentrum: „Für mich ging mit dem Turniereinsatz ein Kindheitstraum in Erfüllung.“

Zumindest etwas Trost nach dem knappen Scheitern am Aufstieg in Viertelfinale (16, 17 gegen Dostalova/Francova, CZE) mit Partnerin Martina Guggi (Knt.). Als Tiroler Kadertrainerin hofft Hollaus nun auf Nachahmer – so wie sie einst einer war. Abgesehen von ihr und der nach Graz übersiedelten Kato De Meersmann (mit Pusinka Achtelfinal-Aus gegen Rockova/Prihodova, CZE) sind beim Turnier in Innsbruck nämlich keine weiteren Tiroler im Einsatz – Martin Ermacora steckt nach dem Elite 16 in Lettland bereits in den WM-Vorbereitungen. Neuen Schwung könnte auch eine in Planung befindliche Beachvolleyball-Halle in Innsbruck geben. Ebenfalls geplant: ein Kids-Day im Rahmen des Innsbrucker Turniers.