Was die Ukraine mit dem pazifischen Raum zu tun hat

Moskau, Peking –Russland reicht geographisch von Europa über Asien bis zum Pazifik. Während Russland in der Ukraine Krieg führt, erinnert Japan daran, dass Russland seit Ende des 2. Weltkriegs vier Inseln der Kurilen besetzt hat. Die Bedeutung der Kurilen für Russland liegt im ungehinderten Zugang zum Pazifik. Mit Marinemanövern in diesem Raum will Russland dokumentieren, dass es sowohl Krieg gegen die Ukraine an der Westgrenze führen und zugleich im Osten an der Pazifikküste militärische Präsenz zeigen kann. Der Verlauf des Ukraine-Kriegs erhöhte allerdings den russischen Truppenbedarf. So sollen zwei Marineinfanterie-Brigaden von Wladiwostok per Eisenbahn Richtung Ukraine abgerückt sein.