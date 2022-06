Heart of Noise: Subkultur serviert Farbsuppe im Keller

Innsbruck –Seit 2009 ist das Heart of Noise Festival (HoN) bemüht, das Aktuellste, Neueste in der Musik mit seinem Programm abzubilden. Experimentell darf es sein, etwas, das Hörkonventionen erneut sprengen will, dort wo einst noch die Buchstaben E und U Ernsthaftes vom Unterhaltenden trennten. Was das HoN in den letzten Jahren mit Spielstätten im Kulturquartier zusätzlich gelang, ist ein Clash der Kulturen. So auch heuer: Während im Großen Haus und im Haus der Musik die Hochkultur gefeiert wurde, brummte draußen die Subkultur. Ausweichen unmöglich. Die queeren KünstlerInnen des georgischen Club Bassiani, die die Tiroler Künstlerin Carmen Brucic mit ihrem Projekt „Private Stages/Public Selves“ nach Innsbruck, ins Reich für die Insel (Glaskubus vor dem Landestheater) und zum HoN brachte, schlugen mit ihrer Eröffnungsperformance voll ein. Im Kubus ging der Rauch auf. Lichteffekte sprengten sich über die Glasflächen den Weg ins Freie, es wurde performt und geshoutet – bis die Feuerwerk anrückte. Falscher Alarm.