Zumindest 49 Tote und 300 Verletzte bei Großbrand in Bangladesch

Chittagong – Bei einem Großbrand in einem Container-Depot in Bangladesch und einer anschließenden Explosion sind Dutzende Menschen getötet und Hunderte verletzt worden. Die Behörden sprachen am Sonntag von mindestens 49 Toten und mehr als 300 Verletzten – darunter viele Einsatzkräfte – in einem Binnencontainerlager der südlichen Stadt Sitakunda. Wegen zahlreicher schwerer Verletzungen und nicht abgeschlossener Lösch-und Bergungsarbeiten dürfte die Opferzahl noch steigen.

Die Explosion war so laut, dass sie Wohnhäuser in mehreren Kilometern Entfernung vom Depot erschütterte, sagte der 60-jährige Mohammad Ali, der in der Nähe einen Lebensmittelladen betreibt. Schwere Gegenstände seien teils hunderte Meter weit geschleudert worden, am Himmel habe er "Feuerbälle" gesehen, die wie brennender Regen niedergingen.

"Die Brandkatastrophe in Bangladesch zeigt erneut die Missstände in globalen Lieferketten auf. Angaben zufolge lagerten am Unglücksort Kleidungsstücke im Wert von Millionen für den Export an westliche Einzelhändler", kritisierte die Menschenrechtsorganisation Südwind in einer Aussendung. In Bangladesch seien in den vergangenen 20 Jahren mehr als 2000 Arbeiterinnen und Arbeiter in zumindest 26 Fabriksbränden meist in der Textilindustrie ums Leben gekommen. "Es braucht hier eine umfassende Aufklärung und eine Trendwende in der Unternehmensverantwortung. Europäische Länder stehen als Hauptabnehmer von in Bangladesch produzierten Textilien besonders in der Pflicht, Sicherheitsbestimmungen und Arbeitsrechte zu garantieren", so die NGO. (APA/AFP)