Berichte: Hausarrest für Kolumbiens Präsidenten Duque angeordnet

Bogota – Ein Regionalgericht in Kolumbien hat fünf Tage Hausarrest für Staatspräsident Iván Duque angeordnet. Das Gericht von Ibagué belegte Duque zudem mit einer Geldstrafe in Höhe von 15 gesetzlichen Mindestlöhnen, wie unter anderem die kolumbianische Zeitung El Espectador am Samstag (Ortszeit) berichtete. Demnach sei der Staatschef einem Urteil des Obersten Gerichtshofs nicht nachgekommen, wonach die Regierung eine Garde zum Schutz eines Nationalparks einrichten sollte.