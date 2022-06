Schnelle Interventionsgruppe laut Innenminister ein Vorzeigemodell

Wien – Seit November 2021 wird die Exekutive in jedem Bundesland durch Schnelle Interventionsgruppen (SIG) nach dem Vorbild der Wiener WEGA unterstützt. Ins Leben gerufen wurden die SIG als Teil der "Schnellen Reaktionskräfte" (SRK) durch den damaligen Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) unter anderem in Reaktion auf den Terroranschlag in Wien im Jahr 2020 eingeführt. "Österreich hat damit ein Vorzeigemodell entwickelt", lautet nun die Bilanz von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP).

"Kurze Reaktionszeiten und hohe Professionalität auch bei gefahrvollen Einsätzen" werden laut Karner so ermöglicht. Die Bilanz in reinen Zahlen von 1. November 2021 bis zum Mai 2022 lautet dabei über 200 Festnahmen und an die 4000 Identitätsfeststellungen. Grundsätzlich ist die SIG für höhere Gefährdungslagen als unterstützende Einheit mit spezieller Ausbildung gedacht und soll dabei Polizeibedienstete und Unbeteiligte schützen, Zwangsmittel "qualifiziert anwenden und so Dynamiken bremsen und entschleunigen", bis eine Sondereinheit eintrifft. Das Ziel war also eine Lücke zwischen Streifendienst und der Anti-Terroreinheit Cobra zu schließen.