Zu wenig AHS-Plätze in Tirol: Ärger nach unerwarteter Absage

Innsbruck – Insgesamt 95 Volksschüler haben in Tirol keine Zusage für einen AHS-Platz im Herbst bekommen, mehr als die Hälfte davon – 54 Kinder – gehen in und um Innsbruck zur Schule. Umorientieren mussten sich aber auch viele, deren Leistungen zwar für einen Platz am Gymnasium reichten, die aber nicht an ihrer Wunschschule unterkamen. Unter ihnen ist auch ein zehnjähriger sehr guter Schüler, allerdings mit einem Zweier in Deutsch im Zeugnis der dritten Klasse Volksschule.