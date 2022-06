Schlägt’s 14? Ruud stemmt sich gegen makellose Nadal-Bilanz

„Wieder im Finale von Paris zu sein, ist ein Traum“, sagte der Sandplatzkönig aus Manacor vor dem erneuten Aufschlagen in seinem „Wohnzimmer“, wie man den Court Philippe Chatrier (15.225 Sitzplätze) längst nennt. Und doch würde der 21-fache Grand-Slam-Sieger gerne auf all das heute verzichten, wie er gestern offenbarte: „Ich würde es vorziehen, am Sonntag das Finale zu verlieren und dafür einen neuen Fuß zu bekommen.“

Seit Jahren leidet Nadal an chronischen Schmerzen in seinem deformierten linken Mittelfußknochen, am Müller-Weiss-Syndrom. Jedes Training ist eine Gratwanderung, selbst wenn er nach den 11:46 Stunden Spielzeit seit dem Achtelfinale versicherte: „Ich bin physisch okay, das ist für mich normal nie ein Problem.“ Umso lauter jubelt das Publikum in Paris wohl auch heute wieder – auch in der Sorge, es könnte sein letzter Antritt sein.