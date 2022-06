Raser bei Kiefersfelden mit 155 km/h in 80-er Zone geblitzt

Kiefersfelden – Fast doppelt so schnell wie erlaubt war ein Autofahrer am Sonntagnachmittag Nahe der Tiroler Grenze am bayerischen Sudelfeld unterwegs, als er von der Polizei geblitzt wurde. An der selben Stelle war einen Tag zuvor bereits der Fahrer eines Lamborghini verunglückt, weil er wohl zu schnell unterwegs gewesen war. Das rund 250.000 Euro Fahrzeug war danach Schrott.

Nicht zuletzt deshalb kontrollierte die Polizei am Samstag erneut an der Stelle die Geschwindigkeit. Gegen 17 Uhr hörten die Polizeibeamten den stark aufheulenden Motor eines VW Golf, noch ehe sie das Auto in mehreren hundert Metern Entfernung erblicken konnten. Eine durchgeführte Messung mit der Laserpistole ergab den satten Wert von 155 km/h, obwohl nur 80 km/h erlaubt sind. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle gab der 57-jährige Fahrer aus dem nördlichen Landkreis Rosenheim an, dass er nur so schnell gefahren sei, weil ihm ein anderes Fahrzeug dicht aufgefahren war.