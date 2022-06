Starke Gewitter mit Hagel und Sturmböen in Tirol ab Nachmittag erwartet

Wien – Die ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) hat Sonntagvormittag eine Gewitterwarnung für den Abend angekündigt. Ausgehend vom Innviertel in Oberösterreich, dem Flachgau und Tennengau in Salzburg aber auch von Tirol werden heftige Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel erwartet, die sich bis Mitternacht nach Osten und Süden ausbreiten.

Bereits am Nachmittag soll es in Tirol gewittern: Zunächst scheint aber noch verbreitet die Sonne, stellenweise kann es bis zu 30 Grad geben. Vor allem an der Grenze zu Bayern entstehen dann erste Gewitter und Regenschauer. Dieses breiten sich nach und nach auf ganz Tirol und Osttirol aus. Es sind heftige Gewitter mit Wolkenbruch, Hagel und starken Sturmböen möglich.

Am Abend sollen dann vor allem noch das Tiroler Unterland und Osttirol betroffen sein. Ab Mitternacht beruhigt sich die Lage dann wieder. In manchen Tälern kann sich aber Nebel oder Hochnebel bilden. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 9 Grad.

Das heftigste Wetter wird in Oberösterreich zwischen 17 und 21 Uhr vom Innviertel bis zur Pyhrn-Eisenwurzen erwartet. Die stärksten Regengüsse werden voraussichtlich im Innviertel niedergehen, Sturm mit Spitzen von 80 km/h und darüber sei in allen Landesteilen wahrscheinlich, so die ZAMG in ihrer Warnung. Auch Hagel könne dabei sein.