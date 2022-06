Regen, Muren, Hagel und Sturm: Unwetter forderte Tiroler Einsatzkräfte

In Kramsach musste die Feuerwehr umgestürzte Bäume von der Unterinntaler Landesstraße entfernen.

Wien – Schwere Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen haben die Tiroler Einsatzkräfte am Sonntagabend auf Trab gehalten. Im Außerfern gingen mehrere Muren ab. Im Unterland mussten die Feuerwehren wegen zahlreicher umgestürzter Bäume, abgebrochener Äste und anderer Sturmschäden ausrücken.

Die von der ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) vorab angekündigte Unwetterfront bahnte sich am Nachmittag ihren Weg über Vorarlberg nach Tirol. Innerhalb einer Stunde wurden im Ländle 31 Feuerwehreinsätze registriert, vor allem wegen herabgestürzter Äste, überfluteten Straßen und Wassereintritt in Keller. Die Ausmaße des Unwetters waren allerdings weniger schlimm als befürchtet. Personen kamen nicht zu Schaden.

In Kössen riss der Sturm ein Festzelt um.

Im Tiroler Außerfern entlud sich das Gewitter dann gegen 15 Uhr. Stellenweise kam es zu Starkregen und heftigen Hagelschauern. Auf der Hochthörle Hütte in Ehrwald sah es nach dem Unwetter etwa aus wie nach einem Schneesturm. Mit Schaufeln mussten die Hagelkörner aus dem Weg geräumt werden.

Im Gemeindegebiet von Stanzach wurde die Landesstraße L21am Nachmittag auf einer Länge von etwa 80 Metern zwei Meter hoch von einer Mure überschwemmt. Die Straße wurde daher vorerst für den gesamten Verkehr gesperrt. Auch in Elmen sorgte eine Mure für eine Straßensperre: Steine und Schlamm verlegten die Lechtaler Bundesstraße, weswegen zwischen Stanzach und der Martinauer-Brücke eine Umleitung über Vorderhornbach-Martinau eingerichtet werden musste.

Starke Windböen sorgten im Pitztal für Probleme. In Imst/Pitztal wurde ein Teil des Blechdachs auf dem Bahnhofsgebäude abgedeckt. Verletzt wurde niemand, die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Auch im Unterland waren die Einsatzkräfte hauptsächlich wegen der Auswirkungen des Sturms gefordert. Starker Wind sorgte vielerorts für Schäden. So stürzten etwa in Jenbach und Kramsach Bäume um, in Kössen wurde ein Festzelt „Opfer“ der Böen. Laut derzeitigem Stand gibt es aber keine Verletzten.