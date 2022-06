Baby bekam vor Beschneidung in Wien Medikamentenüberdosis

Wien – Ein erst 17 Tage alter, männlicher Säugling ist am Samstag gegen 21.30 Uhr mit dem Verdacht auf eine Medikamentenüberdosis in kritischem Zustand in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Bei dem Baby hätte laut Polizeisprecher Christopher Verhnjak eine Beschneidung nach muslimischer Tradition durchgeführt werden sollen. Zuvor wollte jedoch ein 59-jähriger Arzt das Baby in einer Wohnung in Wien-Donaustadt narkotisieren und soll dabei die Medikamente falsch dosiert haben.