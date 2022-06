Das Halbfinale im TFV-Cup: Aus Thiersee wird New York

🟢 Schauplatz Kufstein: „Der Liga-Sieg gegen die Reichenau (4:2 im oberen Play-off der tt.com Regionalliga Tirol, Anm.) war wichtig fürs Selbstvertrauen. Wir wissen, wie stark Imst ist, haben aber nichts zu verlieren“, notiert Kufstein-Trainer Ronald Gercaliu vor dem Heimspiel gegen den Liga-Tabellenführer. Nachsatz: „Die Saison ist nicht nach Wunsch gelaufen. In einem Spiel ist aber immer alles möglich. Und es ist für uns mit einer jungen Mannschaft eine große Chance.“

Die Oberländer schossen sich am Freitag mit einem 6:1-Heimsieg gegen Kitzbühel warm. „Wir wollen den Lauf prolongieren“, hält Obmann Manuel Westreicher fest. Der letzte Cupsieg des SC Imst liegt knapp vier Jahrzehnte (1985) zurück.

🟢 Schauplatz Fügen: „Ein Halbfinale ist immer eine 50:50-Angelegenheit. Wann kann man ein Cupfinale spielen?“, hält Fügen-Trainer Thomas Luchner vor dem Duell mit Tirol-Ligist Natters motiviert fest. Schon der Halbfinal-Einzug war für den Neo-Regionalligisten aus dem Zillertal historisch, den nahen Finalort in Thiersee hat Luchner aber noch nicht im Visier: „Thiersee ist so weit weg wie New York. Es zählt jetzt nur der Montag.“