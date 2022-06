Papst setzt seine „Revolution" um: Kurienreform tritt in Kraft

Rom – Papst Franziskus setzt seine "Revolution" um. Die neue Apostolische Konstitution "Praedicate Evangelium", die am 19. März verkündet wurde und die römische Kurie tiefgründig reformiert, ist am heutigen Pfingstsonntag in Kraft treten. Dabei handelt es sich um einen epochalen Schritt für die katholische Kirche, 34 Jahre nach der Kurienverfassung "Pastor Bonus" von Papst Johannes Paul II.

Als wichtigen Schritt für mehr Partizipation von Frauen in der Kirche sieht auch die Vorsitzende der Katholischen Frauenbewegung Österreichs (kfbö), Angelika Ritter-Grepl, die Kurienreform laut Kathpress in der Tageszeitung Presse am Sonntag. "Papst-Ernennungen von Frauen in höchste Ämter bringen das Frauenthema voran", zeigte sich demnach Ritter-Grepl überzeugt.