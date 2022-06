Auto prallte gegen Baum: Vier Verletzte bei Unfall in Wörgl

Wörgl – Ein 41-jähriger Autofahrer verlor am Sonntagnachmittag im Gemeindegebiet von Wörgl auf der B171 in Fahrtrichtung Kufstein die Kontrolle über seinen Wagen, berichtet die Polizei. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab und landete in einem angrenzenden Feld, wo er gegen einen Baum prallte.