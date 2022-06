Warriors gleichen aus in NBA-Finals gegen Boston Celtics

Warriors konnten Spiel in San Francisco für sich entscheiden

Die Golden State Warriors haben in den NBA-Finals gegen die Boston Celtics ausgeglichen. Drei Tage nach dem 108:120 zum Auftakt holte das Team um die Stars Steph Curry und Klay Thompson am Sonntagabend (Ortszeit) ein klares 107:88 (52:50). Erneut zogen die Warriors im dritten Viertel davon, nur dieses Mal fanden die Gäste nicht zurück in die Partie. Zwischenzeitlich lagen die Warriors gar mit 29 Punkten vorne. Noch zur Halbzeit hatten die Celtics nur zwei Zähler Rückstand.